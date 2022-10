Code geel vanwege dichte mist: ‘Zicht soms minder dan 200 meter’

NOORD-BRABANT - Weggebruikers moeten dinsdagochtend uitkijken, want op meerdere plaatsen komt dichte mist voor. In het hele land geldt daarom code geel. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 200 meter. Hier kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden, waarschuwt het KNMI. De dichte mist lost aan het einde van de ochtend op.

Op enkele plaatsen in het land zijn erg lage zichtwaarden gemeten. Zo was in Cabauw vanmorgen vroeg het zicht maar 64 meter, op Schiphol kon met net 65 meter vooruit zien. Ook in Noord-Brabant is het erg mistig.



De dichte mist en laaghangende bewolking hebben effect op de ochtendspits. Vlak na 08:00 uur werd er al aan 720 km aan file gemeld.

Zonnige middag, mistige avond

Na het verdwijnen van de mist zal het goed opklaren in het land. In de loop van de middag zal de zon op steeds meer plaatse doorbreken. De temperatuur kan lokaal oplopen tot een graad of 19. Ook vanavond kan het lokaal erg mistig worden en daalt de temperatuur tussen de 3 en 6 graden.