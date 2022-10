Kunstroute Haagse Beemden komt in november naar De Teruggave

BREDA - Kunstenaars die wonen en of werken in de Haagse Beemden exposeren binnenkort in De Teruggave, het voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Aan deze groepstentoonstelling Kunstroute Haagse Beemden On TOUR doen 16 kunstenaars mee. De officiële opening op zaterdag 5 november wordt verricht door Smaakmaker van Breda Barbara Putters, directeur van Breda Promotions.

Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR wordt om het jaar gehouden. De kunstenaars die in de Haagse Beemden wonen en of werken pakken dan hun werken in en exposeren die in een groepstentoonstelling op een locatie buiten de Haagse Beemden. De vorige Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR vond plaats in 2019 in de Stokvishallen.

Exposanten

Dit jaar doen er 16 kunstenaars mee aan de groepstentoonstelling. Het werk dat te zien is, is heel divers. Van schilderijen, tekeningen, fotografie, installaties tot beelden. De exposanten zijn: Natasja Ahout, Liesbeth Bossink, Robert Broos, Antonieta Derksen-Ponce, Melanie van Dorp, Angèle Evers, Christianne Garssen, Linda de Geus, Maike Godefroy, Simone Grootveld, José Jonkers, Thea Kanters, Marja Machielse, Maud Quaedvlieg, Neel Ritzema en René Vonk,

Programma podiumkunsten

Op zaterdag 5 november is er om 14.30 uur een optreden van zangeres Monica Rijpma. Zij zingt een aantal in het Nederlands door haarzelf vertaalde bekende Franse chansons zoals La Bohème. Op zondag 6 november brengt Wim Dictus een aantal popnummers in het Engels en Spaans ten gehore. Zijn optreden is ook om 14.30 uur.

Praktische informatie

Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november 2022 van 12.00 tot 17.00 uur. Adres: De Teruggave, Gasthuisvelden 11 Breda. Toegang is gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid. Dit is wel betaald parkeren. Dagkaart €4,00.

Voor meer informatie over onder meer de kunstenaars bezoek de website www.kunstroutehaagsebeemden.nl