Grote brand in hooischuur in Prinsenbeek, meerdere kalfjes overleden

PRINSENBEEK - Er is dinsdagochtend brand uitgebroken in de hooischuur van een boerderij in het buitengebied van Prinsenbeek. De brandweer is groot uitgerukt. De veiligheidsregio West-Brabant waarschuwt inwoners van Prinsenbeek en Breda-West voor rookoverlast.

In een schuur van een boerenbedrijf aan de Brielsedreef in Prinsenbeek is een brand uitgebroken. De brandweer is groot uitgerukt met drie brandweervoertuigen en extra watertransport. In de schuur lag hooi en er stonden enkele machines. Ook waren er nog kalveren in de schuur aanwezig. Het is gelukt om de meeste dieren naar buiten te brengen. Enkele kalfjes hebben het echter niet gered.

De veiligheidsregio laat weten dat het gaat om een schuur van 300 m2. Door de brand is flinke rookontwikkeling ontstaan. De rook trekt over Prinsenbeek en Breda-West richting de Belgische grens. "In geval van overlast: Sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit", is het advies van de veiligheidsregio.

Update

Om 11.45 maakte de veiligheidsregio bekend dat de rook inmiddels flink is afgenomen. "De brandweer is nog enige tijd bezig met het bluswerk in Prinsenbeek. Om ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaait moet alles in de schuur zorgvuldig gecheckt (natgemaakt) worden."