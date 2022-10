Hooischuur in Prinsenbeek wordt volledig gesloopt na hevige brand

PRINSENBEEK - De schuur die vanochtend in brand vloog in Prinsenbeek gaat volledig gesloopt worden. Dat is nodig zodat de brandweer er goed bij kan voor het afblussen.

De schuur bij een boerenbedrijf die vanochtend aan de Brielsedreef in Prinsenbeek in brand vloog, is volledig verloren gegaan. De schuur wordt momenteel helemaal gesloopt. Dat is nodig zodat de brandweer er bij kan voor het afblussen. Dat afblussen is nodig om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Tijdens het sloopwerk kan de rook opnieuw iets in hevigheid toenemen.

De brand werd vanochtend iets voor 11.00 uur gemeld door de veiligheidsregio. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De rook trok onder andere over Prinsenbeek en Breda-West heen. In de schuur waren naast hooi en machines ook nog kalveren aanwezig. De meeste dieren konden worden gered. Voor enkele dieren kwam de hulp echter te laat. Meerdere kalfjes kwamen om het leven bij de brand.