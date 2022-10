Breda wil dat studenten meer van de stad leren kennen dan alleen de kroegen

BREDA - Het studentenleven in Breda is druk, gezellig en elke dag anders. Tenminste; als je weet waar je moet zijn. Om studenten te helpen hun draai te vinden in Breda en zich er helemaal thuis te voelen, is er het gratis studentenprogramma GoodMood Breda. Dat programma duurt twee weken en is een initiatief van gemeente Breda, BUas, Avans Hogeschool, Curio en De Rooi Pannen.

Twee weken lang, van maandag 7 tot en met vrijdag 18 november, kunnen hbo- en mbo-studenten gratis deelnemen aan GoodMood Breda. Door zich in te schrijven maken ze kennis met clubs en verenigingen, verbreden ze hun netwerk en leren ze de verborgen pareltjes van Breda kennen. Er zijn workshops, rondleidingen, etentjes, games, sportactiviteiten en bijzondere ontmoetingen. De website van GoodMood helpt ze bovendien op weg door bruikbare tips en advies te geven.

Divers programma

Op www.goodmoodbreda.nl staat het volledige programma. Dagelijks zijn er activiteiten op het gebied van sport, groen & duurzaam, ontmoetingen, DIY, clubs & spel, verdieping of kunst & cultuur. De activiteiten zijn op bekende en minder bekende locaties. Zo stap je in de gloednieuwe ONSTAGE Experience in de wereld van dancefestivals, zijn er bij Pier15 skate-clinics, wordt er bij Bruut geboulderd, is er bij BRESS een Archery Attack, organiseert poppodium Phoenix live jamsessies, is er in Chassé een theatervoorstelling, zijn er bier en boeken in Nieuwe Veste en vaar je door singels in een bootje. Bij BUas, Avans, De Rooi Pannen en Curio wordt er onder andere gekookt, gezongen, cocktails geshaket, stijladvies gegeven, games gespeeld. Het programma wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

“Breda is een bruisende studentenstad. Er zijn goede onderwijsinstellingen en heel veel leuke kroegen, verenigingen en clubs”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Die kroegen weten de meeste studenten al snel te vinden. Maar we willen ook dat studenten kennis maken met alle andere bijzondere activiteiten en plekjes in de stad; van sport, cultuur en kunst tot muziek, dans en natuur. Leuke plekken waar studenten elkaar en andere Bredanaars ontmoeten. Zodat ze zich welkom en thuis voelen.”

Mentaal wenzijn.

De coronacrisis was voor veel studenten een bron van eenzaamheid. Door onderwijs op afstand en sluiting van het sociale leven was het moeilijk om verbinding te leggen met elkaar en met de stad. Landelijk onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren wees uit dat jongeren worstelen met de prestatiedruk, het excelleren en de maakbaarheid die onze samenleving kenmerkt. “GoodMood geeft een positieve impuls aan het fysieke en mentale welzijn van studenten in Breda. Je thuis voelen in je studentenstad, is je thuis voelen in de samenleving. Gemeente Breda en het onderwijs werken samen aan een aantrekkelijke studentenstad.”