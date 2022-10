Streep door Bredase kermiskoers vanwege te weinig aanmeldingen

BREDA - De kermiskoers Rooie Zondag vindt dit weekend niet plaats. Het evenement zou deze zondag zijn tweede editie beleven, maar kan vanwege een tekort aan aanmeldingen niet doorgaan. Dit tot teleurstelling van Aswin Steenhof, voorzitter van Stichting Rooie Zondag Breda.

Aswin Steenhof en zijn mede-organisatoren hebben er afgelopen periode veel tijd in gestoken om van de tweede editie van de Rooie Zondag een succes te maken. Maar vanwege een zeer tegenvallende hoeveelheid aanmeldingen, kan de stichting niet anders dan een streep door het evenement zetten. “Het moet financieel natuurlijk wel haalbaar zijn om het te organiseren. En daarnaast wil je ook een leuke sportieve uitdaging aan de deelnemers kunnen bieden. Dat is niet het geval. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om het evenement te annuleren”, laat Steenhof weten.

Steenhof is zeer teleurgesteld in het gebrek aan animo. Het is voor de organisatie gissen naar de reden voor het lage aantal aanmeldingen. “Het wielerseizoen is eigenlijk al afgelopen. Dus misschien vindt ons evenement gewoon te laat in het jaar plaats”, stelt Steenhof. “Maar daar valt niet alles aan toe te schrijven. Zo is ook het aantal inschrijvingen bij de dikke banden race voor de jeugd heel laag. Dat terwijl we ontzettend veel tijd hebben gestoken in het benaderen van bijvoorbeeld alle basisscholen.”

Hoe de toekomst van de Rooie Zondag eruit ziet, is nog niet duidelijk. “Deze situatie is voor ons heel teleurstellend en frustrerend. Onze vrijwilligers hebben al veel tijd en energie in de organisatie gestoken. Het is nu zaak om erachter te komen waar het probleem ligt en goed na te denken over het concept. Is het evenement misschien te divers? En zit de stad wel te wachten op een wielerevenement als de Rooie Zondag? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen.”

Over de Rooie Zondag

De Rooie Zondag werd in 2021 voor de ‘eerste keer’ georganiseerd in Breda. Het idee voor wielerevenement was echter niet helemaal nieuw. In de jaren zeventig werd er ook al een kermiskoers verreden in Breda. De Rooie Zondag 2021 bestond onder andere uit paracycling, een dikke banden race, handbiken en Fixed Gear. Het parcours van de Rooie Zondag was 1100 meter lang en liep via de Nassausingel langs de Najaarskermis.

Over de najaarskermis

Dit weekend gaat de najaarskermis in Breda van start. De kermis wordt momenteel opgebouwd op het Chasséveld. De kermis is te bezoeken van 21 oktober tot en met 30 oktober.