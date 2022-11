Met de gerestaureerde poort wordt het kerkhof van Bavel weer toegankelijk

BAVEL - De gerestaureerde toegangspoort van het Kerkhof van Bavel is dinsdag officieel geopend. Voortaan zal de poort iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang geopend zijn. De renovatie van de poort is het resultaat van de inzet van de vrijwilligers van Stichting Kerkhof Bavel die een jaar geleden werd opgericht. Hun doel: Zorgen dat het kerkhof voor de toekomst behouden blijft en weer een toegankelijk plek in het hart van het dorp wordt.

De eer was dinsdag aan wethouder Marike de Nobel om de gerestaureerde hoofdpoort van het kerkhof van Bavel officieel te heropenen. De heropening van de gerepareerde poort is het eerste fysieke project dat is afgrond sinds Stichting Kerkhof Bavel in oktober 2021 werd opgericht. Inmiddels zijn er vele vrijwilligers bij de stichting betrokken, vertelt voorzitter Jac van Gils.

“Het idee voor onze stichting is begin 2021 ontstaan. Toen kwamen we erachter dat de gemeente Breda twijfelde over wat de toekomst van het kerkhof in Bavel moest zijn. Ook ruiming van de graven en verkoop van de grond was een optie. Er waren meteen een paar mensen uit Bavel die het erover eens waren dat dat niet mocht gebeuren. In oktober hebben wij dat officieel gemaakt door de stichting Kerkhof Bavel op te richten”, legt Van Gils uit. Het kerkhof is volgens hem van enorme waarde voor het dorp. “Samen met de kerk vormt het kerkhof het historisch hart van ons dorp. Het kerkhof heeft verschillende monumentale elementen, en een zeer rijke historie. Die mag niet verloren gaan.”



Foto: Cris Schaap

Hoofdpoort

De stichting heeft een goede relatie met de gemeente Breda. Er is waardering van beide kanten, legt Van Gils uit. “De gemeente is blij met de inzet van de stichting. Wij zijn tegelijkertijd blij dat de gemeente met ons mee wil denken, en budget beschikbaar stelt.” Dankzij die samenwerking kon de hoofdpoort enkele weken geleden worden verwijderd, zodat smid Nico van Gestel deze kon renoveren. De poort is opnieuw gericht, sluit weer netjes en is door middel van een slot ook weer afsluitbaar. Ook zijn enkele afgebroken pijlpunten weer aangebracht.

De hoofdpoort zal voortaan weer iedere dag geopend zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Het openen en sluiten van de poort wordt geregeld door vrijwilligers uit het dorp.

Toekomst

Stichting Kerkhof Bavel is blij dat het eerste fysieke project is afgerond. Nu kunnen de pijlen gericht worden op andere verbeteringen. Zo staat de restauratie van het volledige hekwerk hoog op het wensenlijstje. En dat geldt ook voor de restauratie het historische muurtje dat gebouwd werd met stenen van de oude middeleeuwse kerk die vroeger op die locatie stond. Ook zal de begroeiing op het kerkhof worden aangepakt. Woekergroen zal verwijderd worden, en het oorspronkelijke bomenplan wordt weer in ere hersteld. “Het kerkhof moet in de toekomst echt een soort parkachtige omgeving worden waar de historie tot zijn recht komt, en inwoners van Bavel graag een rondje willen wandelen.”