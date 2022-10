Bijzonder: Ron en Lilian wonen in de oude discotheek Copacabana

BREDA - Ron en Lilian wonen in misschien wel één van de meest bijzondere huizen in Breda. Het stel woont namelijk in de oude discotheek Copacabana aan de Overakkerstraat. De dansvloer uit de jaren 60 met het spiegelplafond zijn nog steeds intact terug te vinden in de woning.

In een aflevering van het KNO-NCRV-programma BinnensteBuiten zetten Ron en Lilian uit Breda de deuren van hun bijzondere woning open. Het stel woont en werkt in de voormalige Copacabana. Die discotheek was geopend voor publiek van 1963 tot 1993. Ron en Lilian wonen en werken er inmiddels al zo’n 22 jaar. Zij maakten er zelf hun atelierwoning van. Een flinke klus, want het pand had jarenlang leeggestaan voordat Ron en Lilian erin trokken.

De oude trap via waar het uitgaanspubliek vroeger binnen kwam is nog steeds aanwezig. En ook de oude dansvloer is nog intact. Ook de podia zijn behouden met de lichtstroken langs de randen én het opvallende spiegelplafond hebben Ron en Lilian laten zitten. Het stel heeft de ruimte bovendien aangekleed met talloze vintage spullen uit de jaren zestig. De ruimte waar tientallen jaren werd gedanst, wordt nu gebruikt als meditatiecentrum.

De aflevering van BinnensteBuiten kijk je hier.