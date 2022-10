Eindelijk is de Bredase najaarskermis in de herfstvakantie: ‘Dit wilden we heel graag’

BREDA - De Bredase najaarskermis gaat dit weekend van start. Nadat de kermis jarenlang buiten de herfstvakantie op het Chasséveld stond, is de kermis dit jaar wél geopend tijdens de vakantie. Dit tot blijdschap van wethouder Carla van Kranenborg - van Eerd. “We willen graag een gezellige najaarskermis waar het hele gezin van kan genieten. Dat de kermis dit jaar in de herfstvakantie valt, sluit daar goed bij aan.”

Toen de gemeente Breda in 2019 een enquête hield over de najaarskermis, waren de reacties veelal negatief. Bredanaars misten sfeer en gezelligheid bij de kermis. Het was reden voor Breda om een toekomstvisie op te stellen voor de Bredase kermis. Daarin komt één doel sterk naar voren: De Bredase kermis moet gezellig zijn voor iedereen. Of je nou 5, 15 of 55 jaar oud bent. En daar wordt deze najaarskermis dan ook op ingezet.

Eén van de meest opvallende veranderingen die is doorgevoerd is de datum. Want waar de najaarskermis afgelopen jaren altijd buiten de herfstvakantie plaatsvond, kunnen Bredanaars dit jaar tijdens de vakantie genieten van de kermis. “Dat is echt een enorm grote vooruitgang, en we zijn dan ook heel blij dat dit gelukt is. Een kermis ín de herfstvakantie past ontzettend goed bij ons doel om een gezellige familiekermis te hebben”, licht wethouder Kermissen Carla Kranenborg- van Eerd toe.

Ook zijn er dit jaar enkele nieuwe attracties. Zo komt de ‘snowjet’ naar Breda: een carrousel met winters thema. Verder keert net als vorig jaar het Tiroler Dorp terug. “Het Tiroler dorp is een heel mooie toevoeging aan de kermis. Het is een plek waar mensen even kunnen uitrusten en iets eten of drinken. Daarnaast is het ook een plek waar entertainment plaats kan vinden, zoals optredens”, legt Kranenborg- van Eerd uit. “Waar we vooral op inzetten is een mooie mix van attracties. De kermis moet voor iedere leeftijd leuk zijn om te bezoeken.” Om toegankelijk te zijn voor iedereen, zal ook Kermissst terugkeren: Een moment waarop de kermis prikkelarm te bezoeken is. Attracties zetten de muziek dan zacht en de lichten minder fel.

Breda werkt samen met Tilburg in de ontwikkeling van de kermis. Op de lange termijn wil de gemeente de kermis ook meer met de binnenstad verbinden. “We hebben natuurlijk een prachtige binnenstad. Hoe fantastisch zou het zijn als je de link kan leggen tussen die binnenstad en de kermis. Daarmee bedoel ik niet dat we de hele kermis naar het Kasteelplein moeten verplaatsen, maar we zouden wel meer verbinding kunnen creëren.” Voor nu zijn dat echter nog dromen voor de toekomst. “Zoiets moet je echt samen met de ondernemers uit de binnenstad doen.”

Kermiskoers

De kermiskoers die in 2021 voor de eerste keer werd georganiseerd bij de najaarskermis gaat dit jaar door het lage aantal aanmeldingen niet door. “Jammer”, noemt de wethouder dat. “Het was natuurlijk echt een heel mooi initiatief. Het fietsevenement Rooie Zondag past heel goed bij een stad als Breda. Maar je loopt altijd een risico als je iets voor de eerste keer organiseert. Want niet alles kan een succes worden.”