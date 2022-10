Bijna halvering van aantal autoverhuurbedrijven na instellen vergunningplicht

BREDA - Het aantal autoverhuurbedrijven in de gemeente Breda is sinds de invoering van een vergunningplicht bijna gehalveerd.

Sinds juni 2020 moeten autoverhuurbedrijven een exploitatievergunning hebben op grond van de plaatselijk verordening (artikel 2:31 APV). De gemeente heeft deze vergunningplicht ingesteld omdat de autoverhuurbranche kwetsbaar is voor criminelen en criminele activiteiten. De branche kan een belangrijke schakel vormen tussen de boven- en onderwereld. Met de vergunningplicht wil de gemeente het woon- en leefklimaat beschermen en een onveilig ondernemersklimaat in de autobranche tegengaan.

Bewustwording

Een belangrijk doel van de vergunningplicht is om de bewustwording bij ondernemers te vergroten. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s die hun bedrijfstak loopt. Tijdens controles wordt uitleg gegeven zodat bedrijfseigenaren meer inzicht krijgen in de beweegredenen van criminelen om zich te mengen in de autobranche. Meer informatie hierover is ook te vinden op de gemeentewebsite. Maar het belangrijkste zijn de bezoeken en controles door politie en toezichthouders. Zij kunnen tijdens een bezoek meteen tips geven over hoe een ondernemer kan voorkomen dat zijn bedrijf ten prooi valt aan criminelen en hoe een malafide huurder kan worden herkend.

Uitschrijvingen KvK

De gemeente heeft inmiddels 63 verhuurbedrijven een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat zij een vergunning moesten aanvragen. Van die 63 hebben 28 bedrijven zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel na ontvangst van de brief. Hiervan hebben acht bedrijven hun werkzaamheden volledig gestaakt, zes hebben hun aanvraag ingetrokken en 14 hebben een andere ondernemingsactiviteit gekozen zodat zij niet meer als autoverhuurbedrijf zijn te kwalificeren. Dit is een vermindering van 44 procent. Van de overige 35 bedrijven hebben er 21 een vergunning aangevraagd, waarvan er tot nu toe 12 daadwerkelijk verstrekt zijn. Voor 14 bedrijven wordt een handhavingstraject opgestart omdat zij helemaal niet hebben gereageerd op de brief.

Dit grote aantal uitschrijvingen doet vermoedens rijzen bij de gemeente, maar bewijs voor criminele activiteiten is er niet. Dit komt mede doordat er geen controles zijn gedaan bij de bedrijven. Er is ook geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar de autoverhuurbedrijven, daar was geen aanleiding toe. Maar de gemeente benadrukt dat dit niet betekent dat een dergelijk onderzoek in de toekomst niet plaats zal vinden.

Toekomst

Gezien het resultaat van de vergunningplicht in de autoverhuurbranche wil de gemeente deze ook in de toekomst verplicht houden. Daarbij dient eveneens te worden gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, zoals online verhuurbedrijven. Daarnaast is een projectgroep in het leven geroepen die het aantal autodeelplatforms in de gemeente in kaart moet brengen en moet vaststellen of daar ook een vergunningplicht mogelijk is. Dit wederom met als doel het woon/leef- en ondernemersklimaat te beschermen en verbeteren.