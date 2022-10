Drie dagen durende staking in streekvervoer van start: ‘Invloed vooralsnog beperkt’

BREDA - Wie vandaag de bus wil nemen, moet er rekening mee houden dat deze reis mogelijk niet door kan gaan. Chauffeurs in het streekvervoer leggen namelijk de taken neer tijdens een landelijke staking. De staking is georganiseerd door vakbond FNV. De acties duren nog tot en met vrijdag.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er last van hebben. Niet iedere buschauffeur doet namelijk mee met de actie. Volgens werkgeversorganisatie VWOV rijdt landelijk 70 tot 80 procent van de bussen.

“We zijn blij dat de invloed van de staking vooralsnog beperkt is. Dat neemt niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden”, zegt Fred Kagie, voorzitter van de VWOV. “Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur.”

Stakingen

Het is niet de eerste keer dat er gestaakt wordt. Vakbond FNV heeft de huidige cao nooit ondertekend. Omdat vakbond CNV dat wel heeft gedaan, in juni dit jaar, geldt de cao wel. CNV doet daarom niet mee met de actie. FNV wil dat er betere afspraken worden gemaakt om de inflatie te compenseren en de werkdruk tegen te gaan.

Reizigers wordt aangeraden om voorafgaand aan hun reis de reis-app te raadplegen.