Het Eetschap uit Breda ontvangt WaardeRing tijdens Dutch Food Week

BREDA – De Bredase Delila Sayd, van Het Eetschap, heeft een WaardeRing ontvangen van gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Elies Lemkes-Straver. Deze prijs werd tijdens de Dutch Food Week uitgereikt aan personen die zich inzetten om de relatie tussen producent en consument te verbeteren.

De WaardeRing is een initiatief van Dutch Food Week, gesteund door het ministerie van LNV. Elke provincie kan drie WaardeRingen uitreiken aan mensen die een positieve rol hebben gespeeld in het versterken van de band tussen boer en burger in hun provincie. Dit jaar heeft de provincie gekozen voor Delila Sayd, Bram Romme en Henk Herkers.

Delila Sayd – Eetschap

Het Eetschap in Breda ontwikkelt projecten gericht op meer duurzame en gezonde (eet)gewoonten, met aandacht voor de eetcultuur en identiteit van de deelnemers. EliesLemkes: “Delila is echt een verbinder tussen boeren en mensen met niet-westerse achtergrond, daarmee weet zij over de culturen heen voedsel dichter bij de consument te brengen.”

Tijdens Dutch Food Week hebben veel boerderijen, voedselproducenten, retail, onderwijs en vele andere agrifood-ondernemingen een kijkje in de keuken gegeven van hun bedrijfsvoering. Daar kon je (vaak letterlijk) proeven waar je voedsel vandaan komt. Elies Lemkes: “Dat is erg belangrijk, omdat dit het begrip bevordert tussen de producenten en consumenten en daarmee de waardering voor je voedsel stijgt.”