Amber Alert voor vermiste Hebe (10) gesloten: zoektocht gaat wel verder

NOORD-BRABANT - De Amber Alert-actie voor de 10-jarige vermiste Hebe en haar begeleidster Sanne is zojuist gesloten. Dat laat de politie weten. Wel wordt nog met man en macht doorgezocht. Het tweetal werd, afgelopen maandag, voor het laatst gezien in Raamsdonksveer.

Hebe, die meervoudige gehandicapt is, en alleen non-verbaal kan communiceren, is sinds maandag aan het eind van de middag vermist. Ook haar begeleidster Sanne (26) ,die haar in Raamsdonksveer bij de dagopvang haalde om naar huis in Vucht te brengen, is sinds maandag spoorloos.

Hebe heeft dringend 24 uur per dag zorg nodig. Het tweetal is maandagmiddag vertrokken in een zwarte Kia Picanto met nummerplaat PR425K. Hebe is 1 meter 40 centimeter lang en droeg een felroze jas, zwarte rok en heeft een paarse rugzak. Begeleidster Sanne heeft halflang blond haar en blauwe ogen.

Langs meerdere snelwegen in Nederland wordt op grote schermen het kenteken van de Kia Picanto getoond.

Zoektocht

In verband met de vermissing van Hebe werd dinsdagochtend een Amber Alert uitgedaan en vanaf 14.30 uur startte een concrete zoekactie ter hoogte van Waspik. "Het onderzoek naar deze vermissing vindt plaats vanuit de eenheid Oost Brabant, maar natuurlijk zoeken onze agenten ook mee naar Hebe en haar begeleidster", liet de Bredase politie eerder weten.

De zoektocht naar Hebe en Sanne gaat vandaag onverminderd door. Samen met het Veteranen Search Team heeft de politie om 09.30 uur met 100 personen onze fysieke zoektocht vervolgd. "We hebben gisteren een aantal gebieden te voet uitgekamd, maar ook met auto’s is gezocht."

Tips

De politie is op zoek naar zoveel mogelijk informatie die tot de opsporing van Hebe en Sanne kan leiden. De tot nu toe binnengekomen tips hebben helaas tot nog niets geleid. Tips? Bel de opsporingstiplijn 0800-6070.

Over Amber Alert

Via een Amber Alert doet de politie een oproep aan iedereen om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is.