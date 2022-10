Samen Voor NAC en het Maczek memorial lanceren speciale Dzieki sjaal

BREDA - Samen Voor NAC komt met speciale sjaal ter herdenking van de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 door de 1e Poolse pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Deze Dzieke Sjaal is ontstaan uit een samenwerking tussen Samen voor NAC en het Maczek Memorial Breda.

De Poolse helden uit de 1e pantserdivisie worden jaarlijks geëerd in het Rat Verlegh Stadion. Een van de meest bekende actie was het Dzieki-spandoek dat tijdens het bekerduel NAC – FC Emmen van 29 oktober 2019 werd ontvouwd. De sjaal, ontworpen door Myrthe Koppelaar, verwijst hier ook naar.

Het project is een samenwerking van Samen voor NAC en het Maczek Memorial Breda. Alle gelden komen rechtstreeks ten goede van het Maczek Memorial Breda en het Samen voor NAC project rondom de speciale tribune voor blinde supporters in ons mooie stadion. Deze Dzieki sjaal wordt aangeboden in een éénmalige gelimiteerde oplage van 300 stuks. Het bestellen van de sjaal is mogelijk op de website van NAC.