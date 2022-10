GGD zet griepprik en coronaherhaalprik tegelijkertijd: ‘Dit heeft grote voordelen’

WEST-BRABANT- GGD West-Brabant en Het Huisartsenteam Midzomerplein doen samen onderzoek naar het zetten van de griepprik (en eventueel de pneumokokkenprik), in combinatie met de corona herhaalprik. Dit biedt de patiënten van deze praktijk het voordeel dat zij geen aparte afspraak hoeven te maken voor de corona herhaalprik.

Het Huisartsenteam Midzomerplein nodigde begin deze maand haar eigen patiënten uit voor de griep- en pneumokokkenprik. In de uitnodigingsbrief lezen de genodigden dat zij gelijktijdig de corona herhaalprik kunnen krijgen. Hiervoor komen zij op 19 of 21 oktober naar GGD-vaccinatielocatie Breda International Airport in Bosschenhoofd.

Veilig

Twee prikteams van Het Huisartsenteam Midzomerplein en van de GGD staan op deze dagen voor de mensen klaar. Het zetten van twee of drie vaccinaties op hetzelfde moment is veilig. Eén van de huisartsen is aanwezig voor medisch toezicht.

Hiermee creëren de huisarts en de GGD extra gemak voor de patiënt. Het samen organiseren van deze vaccinaties werkt efficiënt en dat is, zeker met de huidige druk op de zorg, een ander groot voordeel.

Onderzoek

De GGD deelt een kleine vragenlijst aan de deelnemers uit. De resultaten van dit onderzoek bieden waardevolle informatie voor de toekomst, waarin het combineren van deze vaccinaties mogelijk vanzelfsprekend wordt.

Wel een indicatie, maar geen oproep?

Mensen die wel een indicatie voor de griep- of pneumokokkenprik hebben, maar geen oproep van Het Huisartsenteam Midzomerplein ontvingen, mogen zich tijdens openingstijden melden bij de huisartsenpraktijk.