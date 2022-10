Auto met twee overleden personen aangetroffen in zoektocht naar vermiste Hebe en Sanne

NOORD-BRABANT - In het water bij knooppunt Empel is woensdagavond een zwarte Kia Picanto aangetroffen met daarin twee overleden personen. Daarmee komt er na twee dagen een einde aan de vermissing van de 10-jarige Hebe en haar begeleider.

Dinsdag verstuurde de politie een Amber Alert voor de vermissing van de 10-jarige Hebe. Zij was met haar 26-jarige begeleider Sanne niet thuis gekozen nadat zij maandag in een zwarte Kia Picanto van Raamsdonksveer naar Vught reden. Er werd een grote zoekactie op touw gezet. Woensdagavond werd tijdens die zoekactie een zwarte Kia Picanto aangetroffen in het water langs de A59 bij knooppunt Empel.

De politie laat weten dat in de auto twee overleden personen zijn aangetroffen. De lichamen moeten nog officieel worden geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om Sanne en Hebe. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.