De grote najaarskermis op het Chasséveld opent vrijdag!

(advertorial) - De afsluiter van het kermisseizoen komt er weer aan: de grote najaarskermis op het Chasséveld! Vanaf vrijdag 21 oktober tot en met zondag 30 oktober zal de jaarlijkse kermis plaatsvinden.

Dit jaar wordt er wederom uitgepakt: er zijn ruim 60 attracties te vinden! Denk hierbij natuurlijk aan de botsauto’s, eendjes, grijpkasten en de achtbaan. Daarnaast staan de meest uitgebreide kramen voor je klaar met zoete lekkernijen en is er in het weekend live muziek te vinden in het gezellige Tiroler dorp!

Op vrijdag 21 oktober om 19:00 uur zullen de kermisklokken luiden. Mis dit niet! Dit is het startsein van de najaarskermis op het Chasséveld. Op zaterdag 22 oktober is het tijd voor ‘Kermissst’: de prikkelarme kermis. Dit betekent dat tussen 13:00 uur en 15:00 uur de muziek minder hard staat, de lichten minder fel schijnen en de snelheden van de attracties worden aangepast.

De najaarskermis op het Chasséveld is vanaf 21 oktober iedere dag geopend vanaf 13:00 uur tot 23:00 uur. Houd de social media kanalen van de kermissen in Breda in de gaten voor het laatste nieuws:

www.facebook.com/kermisseninbreda | www.instagram.com/kermisseninbreda

Datum: 21 oktober - 30 oktober 2022, dagelijks van 13:00 uur tot 23:00 uur

Locatie: Chasséveld, Breda

Klik hier voor meer informatie over deze en de andere kermissen in gemeente Breda.