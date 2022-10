Deze drie projecten maken kans op de BLAStprijs

BREDA - De projecten Blossem (Ettensebaan), Heiveldhoef (bij de Tilburgseweg/Kadijk) en Woonakker Teteringen (Hoeveneind/Bolderstraat) zijn door de vakjury genomineerd voor de BLAStprijs 2022. De BLAStprijs is een initiatief van stichting BLASt, het Bredase platform voor landschap, architectuur en stedenbouw. Doel van de prijs is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren.

De BLAStprijs, die dit jaar voor de zevende keer wordt uitgereikt, staat in het teken van gebiedsontwikkeling. Het vorig college had zich, net als het huidige college, het realiseren van 6.000 woningen ten doel gesteld om de wooncrisis te lijf te gaan. Een doel dat mede dankzij de versnellingsopgave, ook wel de 100 dagen-aanpak genoemd, gerealiseerd wordt. Inzet van de BLAStprijs 2022 is om de resultaten van de 100 dagen-aanpak kritisch tegen het licht te houden. Wat hebben deze plannen opgeleverd? Zijn de procedures werkelijk sneller verlopen? Is deze processnelheid niet ten koste gegaan van de kwaliteit? Wat bieden de plannen, naast woningen, voor meerwaarde aan de stad?

De vakjury bestaat uit: architect Christine de Ruijter (AWG architecten) landschapsarchitect Gerwin de Vries (Flux) en planoloog Maarten Hoorn (Platform 31). De BLAStprijs wordt op 2 november uitgereikt tijdens een feestelijke avond in Podium Bloos. Presentatie van de uitreiking is in handen van Harm Tilman, oud-hoofdredacteur van de Architect, de prijs wordt uitgereikt door wethouder Marike de Nobel.

De genomineerden

Blossem (Ettensebaan) door Studioninedots in samenwerking met Karres en Brands,

Heiveldhoef (bij de Tilburgseweg/Kadijk) door CB5

Woonakker Teteringen (Hoeveneind/Bolderstraat) door gemeente Breda, team Stedenbouw & Landschap, Stadsingenieurs