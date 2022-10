Ondernemers Brabantplein maken zich zorgen over invoering betaald parkeren

BREDA - Ondernemers aan het Brabantplein in Brabantpark maken zich zorgen over de invoering van betaald parkeren in de wijk. Zij zijn bang dat het een negatief effect gaat hebben op het aantal bezoekers van de winkels op het plein. De zorgen van de ondernemers worden vanavond besproken in de gemeenteraadsvergadering.

De Bredase VVD is afgelopen tijd in gesprek gegaan met ondernemers op het Brabantplein. Dit naar aanleiding van het gereguleerd parkeren dat begin 2023 wordt ingevoerd in de wijk. “Er zijn grote zorgen dat gereguleerd parkeren bij het Brabantplein een negatief effect gaat hebben op het aantal bezoekers en dus de omzet van de ondernemers. Bovendien is er nog grote onduidelijkheid over wat er precies gaat gebeuren met betrekking tot parkeren.” De partij is een voorstander van invoering van betaald parkeren waarbij de eerste parkeervergunning voor bewoners gratis is. Dat zorgt ervoor dat bewoners hun auto kwijt kunnen, en auto’s die er niet thuishoren niet meer in de wijk geparkeerd worden. Maar: “Dit mag alleen niet betekenen dat ondernemers daar de dupe van worden”, aldus de VVD.

De partij heeft een aantal vragen over de situatie die vanavond in de gemeenteraad besproken zullen worden. Zo wil de VVD weten op welke wijze het college kan voorkomen dat bezoekers aan het Brabantplein na invoering van gereguleerd parkeren naar een winkelcentrum 800 meter verderop gaan. “Welke ervaringen heeft het college met winkelgebieden in wijken waar betaald parkeren is ingevoerd?”, wil de VVD weten. “En welke mogelijkheden ziet het college om het Brabantplein aantrekkelijk te houden voor bezoekers?”