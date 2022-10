Nog één weekend kan Breda genieten van BredaPhoto

BREDA - Het laatste weekend van BredaPhoto is aangebroken. Bredanaars hebben nog tot en met zondag 23 oktober om de verschillende exposities te bezoeken.

Al wekenlang kunnen Bredanaars de foto’s van meer dan zestig fotografen bewonderen. Het thema dit jaar is ‘Theatre of Dreams’. Deze titel verwijst naar de thematiek: deze editie van BredaPhoto gaat over hoop en verandering en presenteert voorstellen voor een nieuwe kijk op de wereld. Het festival toont geëngageerd werk, uiteenlopend van interdisciplinaire installaties en videokunst tot vintage prints uit bijzondere archieven en documentairefotografie, waarmee de curatoren hopen de bezoekers te inspireren en aan het denken te zetten.

Breda is al twintig jaar de thuisbasis van BredaPhoto. Deze editie is een groot deel van de tentoonstellingen te zien in het industriële en creatieve gebied van de stad: de Belcrum. Traditioneel vormt ook het historische stadscentrum met locaties als de Grote Kerk, Chassé Park en de StadsGalerij een belangrijke festivalkern. Sommige exposities zijn gratis te bezoeken. Voor anderen heb je een kaartje nodig.

Meer informatie over de kunstenaars en de locaties vind je op www.bredaphoto.nl