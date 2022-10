Het hoogste punt van de nieuwe topsporthal is bereikt: ‘Dit wordt Papendal 2.0’

BREDA - Aan de Terheijdenseweg wordt sinds mei gebouwd aan de nieuwe Bredase topsporthal. Donderdagmiddag kon een feestelijk moment gevierd worden: Het bereiken van het hoogste punt van de bouw, namelijk de 9 meter hoge atletiekaccommodatie. In de zomer van 2023 moet het project, waar ruim 24 miljoen euro mee gemoeid is, in gebruik worden genomen.

Papendal 2.0. Dat is hoe burgemeester Paul Depla de nieuwe topsporthal aan de Terheijdenseweg vanmiddag noemde. Hij was aanwezig bij het feestelijke moment op de bouwplaats waar sinds mei gebouwd wordt aan het nieuwe ‘talentencentrum’ van Breda.

Realisatie

Jarenlang was de bouw van een topsporthal punt van discussie in Breda. In 2012 werd nog besloten dat de topsporthal er niet zou komen. In 2016 werd een nieuw haalbaarheidsonderzoek ingesteld, en ging het balletje weer rollen. Lange tijd was er toen sprake van een topsporthal zonder atletiekbaan. Maar in 2019 werd duidelijk dat het college koos voor een sporthal mét een atletiekbaan, en werd er maar liefst 24 miljoen euro gereserveerd voor het plan. Het was in mei 2022 dat ook een heugelijk moment voor wethouder Sport Daan Quaars om het startschot te geven voor de bouw van de hal. En net zo positief was het feestelijke moment donderdagmiddag 20 oktober toen de realisatie van het hoogste punt gevierd kon worden. De bouw loopt volgens planning, wat betekent dat het gebouw in de zomer van 2023 geopend kan worden.

Faciliteiten

Momenteel trekt vanaf de weg vooral de hoge atletiekaccommodatie de aandacht. Die is negen meter hoog en begint ten westen van het Cruyff Court aan de Groenedijk. “Deze hal zal onder andere gebruikt worden voor het speerwerpen en het polsstokhoogspringen”, licht Danny Vermeer, bedrijfsleider van Van Wijnen toe. In de atletiekhal zal bovendien de atletiekbaan worden gerealiseerd. Verder kijk je vanuit de hal op het krachthonk, en wordt aan de achterzijde een klimwand gemaakt. De topsporthal zal daarnaast bestaan uit nog een hal, namelijk de sporthal. “In het complex vind je de atletiekhal en de sporthal. De sporthal zal vooral gebruikt worden voor bijvoorbeeld het zaalvoetbal. Daar vind je ook de tribunes”, licht Vermeer toe. In totaal zullen er 450 zitplaatsen zijn.

Naast de twee hallen zal het talentencentrum ook ruimte bieden aan diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. Het talentencentrum zal nog een naam krijgen. In het voorjaar vond er nog een prijsvraag plaats waarbij Bredanaars een naam voor het talentencentrum mochten bedenken en insturen. De bekendmaking van die naam zal waarschijnlijk pas in het najaar plaatsvinden, laat een woordvoerder van de gemeente Breda weten.

Doelgroep

Met de topsporthal krijgt Breda grote aantrekkingskracht voor topsporters uit heel Zuid-Nederland, legt burgemeester Depla uit. “Dit worden Papendal 2.0. We creëren hier een plek waar talenten en topsporters zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is echt een verrijking voor de stad.” Maar daarnaast benadrukt de burgemeester dat ook Bredanaars zelf profiteren van de bouw van de hal. “Allereerst omdat deze hal ruimte gaat bieden aan de opleiding Sport en Bewegen van Curio en talloze andere sportorganisaties. Maar ik wil graag benadrukken dat ook de wijk hiervan profiteert. Je ziet in Nederland vaak dat ontwikkelingen zoals deze plaatsvinden in de wijken die het eigenlijk niet nodig hebben. Ik ben heel blij dat we deze topsporthal kunnen bouwen in de Hoge Vucht. Zo laten we zien: De Hoge Vucht is een mooi deel van onze stad met prachtige voorzieningen.”

Leerplek

De topsporthal aan de Terheijdenseweg wordt gebouwd in samenwerking met de Bouwschool Breda. Jonge leerlingen van de Bouwschool krijgen de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij de bouw van de topsporthal. Samen met enkele van deze leerlingen hees burgemeester een grote vlag met de tekst ‘’Hier werken wij samen aan Talentencentrum Breda’ als symbolisch moment voor de viering van het bereiken van het hoogste punt van de bouw.