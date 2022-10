Handen uit de mouwen op Natuurwerkdag: ‘Meer dan 50 klussen in Brabant’

NOORD-BRABANT - Op zaterdag 5 november kan heel Nederland weer meedoen aan de Nationale Natuurwerkdag. Er zijn die dagen in het hele land ruim 500 natuurklussen, waarvan 50 in Brabant, die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel, zoals wilgen knotten, broeihopen maken, poelen opschonen, bomen planten en veel andere activiteiten.



De Natuurwerkdag valt deze keer in de Nationale Klimaatweek en is een mooie kans voor deelnemers om kennis te maken met groen vrijwilligerswerk.

Biodiversiteit en klimaat

De biodiversiteit in Europa is op veel plaatsten zorgelijk, maar in Nederland zelfs bijna overal verontrustend. Ongeveer 40 procent van de soorten in ons land staat op de Rode Lijst. Tegelijkertijd is het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen ook van cruciaal belang voor klimaat. De klussen op de Natuurwerkdag dragen bij aan de leefomgeving van veel bedreigde planten en dieren. “Een gezonde leefomgeving is belangrijk om effecten van klimaatverandering op te vangen. Gezonde natuur helpt om hittestress te voorkomen en zorgt voor wateropvang in tijdens van extreme regenval. Mede dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van een groene en gezonde leefomgeving”, aldus de organisatie.

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL.

Doe mee op 5 november

Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat? En samen met buren, vrienden of familie buiten aan de slag om bij te dragen aan jouw groene omgeving? Meld je dan aan via de website natuurwerkdag.nl. Met bijna 50 locaties in Brabant is er altijd wel en klus bij jou in de buurt. Dus ga snel naar de website en vind een klus die bij jou past!