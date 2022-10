Riool Oude Terheijdenseweg is aan vervanging toe: Straat gaat op de schop

BREDA - De gemeente gaat het riool vervangen in de Oude Terheijdenseweg en het pleintje aan de Terheijdenseweg. Die grote werkzaamheden worden aangegrepen om ook de straat zelf fors aan te pakken. Zo krijgt de Oude Terheijdenseweg rood bruine stenen om aan te sluiten bij de uitstraling van de Speelhuislaan, en zal er groen worden toegevoegd aan de straat.

In de Oude Terheijdenseweg liggen de huidige rioolleidingen aan beide zijden van de voorgevels. De riolering is in slechte staat en moet worden vervangen. Door de aanwezigheid van veel kabels, leidingen en bomen is het niet mogelijk om de nieuwe riolering in het huidige tracé te leggen. Daarom is besloten om de nieuwe riolering in het midden van de weg te gaan leggen. “Door die keuze kunnen we ook de bovengrond herinrichten. In het ontwerp is rekening gehouden met de benodigde herstelwerkzaamheden, het behoud van de bomen en voldoende parkeerplaatsen”, laat de gemeente weten.

Ontwerp

De Oude Terheijdenseweg is onderdeel van de Belcrum. De inrichting voor de Oude Terheijdenseweg wordt daarom afgestemd op de al heringerichte Speelhuislaan. Hierdoor krijgt de wijk een eenduidige uitstraling. Dit betekent dat er gebakken rood bruine stenen in de rijbaan komen en trottoirtegels met een ruwere afwerking. De grijze keien die nu in de parkeervakken liggen worden hergebruikt. Parkeren wordt langsparkeren, waardoor er meer ruimte komt voor het groen in de straat. Dit past in de visie Stad in een Park. Boomspiegels worden groter en het trottoir wordt opnieuw bestraat.

Op het pleintje wordt een groot groenvak op hoogte gecreëerd zodat de huidige bomen behouden blijven. Door het vak komt een wandelpad. Dit wandelpad staat symbool voor de oude verbinding tussen de Terheijdenseweg en de Oude Terheijdenseweg. Om doorrijden door scooters en fietsers te voorkomen, wordt dit pad hoger aangelegd. Te hoogte van Speelhuislaan 2 tot en met 4 wordt een boom verwijderd. Dit omdat het een markant gebouw is met een typische voorgevel, die in de huidige situatie wegvalt achter de bomen.

Geveltuinen

Bewoners van de Belcrum hebben de afgelopen jaren het project Groene Buurtjes enthousiast opgepakt. Dat maakt de wijk een stuk groener. De gemeente wil dit graag verder stimuleren en geeft daarom de bewoners van huisnummer 72 t/m 134 de gelegenheid om de aanleg van een geveltuin mee te nemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Concreet betekent dit dat deze bewoners voor de strook tussen het voetpad en de gevel van de woning kunnen kiezen uit het aanbrengen van goede tuingrond of het opnieuw bestraten van deze strook.

Het ontwerp is momenteel in te zien via de website www.planbreda.nl. Reageren op het plan kan nog tot 29 oktober.