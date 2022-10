Steeds meer knallen in Breda: Meldingen van vuurwerkoverlast nemen toe

BREDA - Nu het weer vroeger donker wordt, neemt de overlast van vuurwerk toe. Afgelopen week kwamen er vijftien meldingen binnen bij de Bredase politie. En dat zullen er waarschijnlijk de komende weken steeds meer worden.

Dit weekend gaat de wintertijd in. Het is ‘s ochtends dan weer een uur langer licht, maar de avonden zijn vanaf dat moment vroeg donker. Dat is ieder jaar ook het moment dat de overlast van vuurwerk toeneemt. Afgelopen week kwamen er bij de politie al vijftien meldingen binnen van vuurwerkoverlast. En de verwachting is dat die overlast komende weken enkel zal toenemen.

De Bredase politie benadrukt dat vuurwerk afsteken op dit moment illegaal is. “Alleen het afsteken van categorie 1 vuurwerk is toegestaan.” Categorie 1 vuurwerk bestaat onder andere uit knetterballen, fonteinen en sterretjes.

Vuurwerkvrije zones

Breda zal tijdens de jaarwisseling dit jaar meerdere vuurwerkvrije zones instellen. Dat gebeurt onder andere op plekken waar kwetsbare dieren of personen worden beschermd, zoals rond het ziekenhuis en bij kinderboerderijen. Ook worden er vuurwerkvrije zones ingesteld in gebieden om geweld-escalaties te voorkomen.