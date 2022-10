Stichting Happy Hippo krijgt 2.500 euro van Kiwanis Breda-Aa of Weerijs

BREDA - Damesserviceclub Kiwanis Breda – Aa of Weerijs kon op 17 oktober een cheque overhandigen aan Margriet van Oostrom-Huibers, initiatiefneemster van Happy Hippo. Het bedrag werd bijeen gebracht door kaartverkoop voor de jaarlijkse ‘Ladies at the movies’ avond. Het geld gaat naar het project Dreamy Dolphin.

In dit project maken de vrijwilligers van Happy Hippo welkomstassen voor kinderen en jongvolwassenen die opgevangen worden in de crisisopvang voor huiselijk geweld. Deze kinderen zijn gevlucht met hun moeder of hebben te maken met eerwraak. In de omgeving Breda worden zij opgevangen bij de Safegroup Breda of Sterkhuis in Goirle. Zij worden in deze omgeving verder begeleid om weer een veilige toekomst op te bouwen. De kinderen hebben vaak plots hun huis en eigen bed moeten verlaten en krijgen van Happy Hippo een tas met spulletjes om ze toch wat troostte bieden en iets voor zichzelf te hebben.

Kiwanispresidente Lizette van Doorn zei trots te zijn op dit prachtige resultaat. Dat het doel van deKiwanis zo goed dient: “serving the children of the world”.