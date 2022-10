Breda zoekt jeugdhelden: ‘Welk kind verdient deze onderscheiding?’

BREDA - Spaart jouw buurjongen plastic flesjes voor het goede doel? Of zet jouw nichtje wekelijks de kliko’s buiten voor de ouderen in haar straat? Tot 1 november kan iedereen weer een kandidaat-jeugdheld voordragen. Het gaat om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Breda.

De jury buigt zich begin november over de nominaties en beslist wie er in aanmerking komt voor de onderscheiding.

“Het afgelopen jaar hadden we maar liefst acht jeugdhelden”, vertelt burgemeester Depla. “Die hebben we in juli op het stadhuis in het zonnetje gezet. Het is fantastisch om te zien hoe deze jeugdhelden zich inzetten voor een stichting, hun familie, het milieu of andere Bredanaars. Met elkaar maken zij de wereld een beetje mooier. Ook dit jaar zoeken we weer nieuwe jeugdhelden. Ken je een jeugdheld? Meld die dan zo snel mogelijk aan op de website van de gemeente.”

Gemeente Breda waardeert kinderen en jongeren met een jeugdlintje voor hun maatschappelijke inzet. De afgelopen vier jaar zijn er zijn al 22 jeugdhelden onderscheiden. “Dit jaar vieren we het eerste lustrum en verwachten we ook weer een flink aantal nominaties.” Om aandacht te vragen en mensen erop te wijzen dat ze iemand voor kunnen dragen, vraagt de gemeente medewerking van scholen en sport- en wijkverenigingen en doet ze een oproep via verschillende social mediakanalen. Na nominatie beslist een deskundige jury wie in aanmerking komen voor deze onderscheiding.

Op 20 november 2021 is het de Internationale dag van de rechten van het Kind. Een mooie dag om kinderen en jongeren, die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Breda, in het zonnetje te zetten. Dit jaar valt deze dag echter op een zondag en daarom vindt de uitreiking zaterdag 19 november plaats.