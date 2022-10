Ruim 250 bestuurders op de bon tijdens grote controle: Tienduizenden euro’s aan boetes

BREDA - De politie heeft op donderdag 20 oktober maar liefst 259 automobilisten bekeurd die werden afgeleid in het verkeer. De meeste bestuurders zijn bekeurd omdat zij een telefoon vasthielden tijdens het autorijden. De controle vond in heel West-Brabant plaats. Op ed A58 bij Bavel werden 83 boetes uitgeschreven.

Tijdens de controle van afgelopen donderdag voerden agenten controles uit vanuit een touringcar. Daarbij zijn er 94 automobilisten bekeurd voor het vasthouden van de telefoon. Twaalf weggebruikers kregen een boete voor overige verkeersfeiten. Ook de MONOcam werd ingezet. Op de A58 bij Bavel constateerde deze slimme camera 83 overtredingen en op de A4 bij Bergen op Zoom 60 overtredingen. In totaal was het boetebedrag die dag ruim 90.000 euro.

“Het risico op een ongeluk is 2,5 keer zo graat als verkeersdeelnemers met hun telefoon bezig zijn”, aldus de politie. “Uit eerder onderzoek bleek dat 7 op de 10 Nederlanders berichten of meldingen ontvangen up hun mobiel als ze onderweg zijn. Twee derde leest die berichten tijdens het rijden.” De MONOcam is daarom dit jaar al ruim 60 keer ingezet. De camera constateerde 3000 overtredingen met een totaal boetebedrag van 1 miljoen euro. Naast de MONOcam, zijn er tijdens controles op afleiding in het verkeer in de eenheid Zeeland-West-Brabant door agenten ruim 7500 automobilisten aan de kant gezet en bekeurd.

Touringcar

Een touringcar met agenten rijdt in 2022 door Brabant en Zeeland om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politieteam in een kleinere auto het over en houden zij de overtreder aan. Het doel is om het aantal ongevallen door afleiding in het verkeer te verminderen en onze wegen veiliger te maken.