Dagboek van de bekerwinnaar: Het nieuwe boek van het NAC Museum

BREDA - Het winnen van de KNVB-beker is niet velen gegeven. Ter ere van het 50-jarig jubileum van de winst van de KNVB-beker door NAC Breda, is het NAC Museum op dit moment druk doende een boek te schrijven over dat gedenkwaardige seizoen, 1972-1973, getiteld ‘Dagboek van de bekerwinnaar’. In dit boek word de lezer van dag tot dag meegenomen in dat seizoen. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Trichis, de uitgeverij die ook het vorige boek, ‘Dagboek van de kampioen’ uitgaf en ook de NAC Klok uitgeeft.

In het nieuwe boek van het NAC museum vinden lezers alle verhalen over het seizoen 1972-1973. “oe die bekerwinst precies tot stand kwam, de nipte handhaving in de eredivisie, het ontslag van trainer Ben Peeters, achtergrondinfo over de toenmalige selectie, het bijna-faillissement van de club, hevige supportersrellen, supportersverhalen – hoe beleefden zij het bekeravontuur, het stadion aan de Beatrixstraat en nog veel meer. Dit alles aangevuld met vele foto’s uit die tijd, de meeste zwart-wit maar sommige ook in kleur. Wat voor foto’s? Denk bijvoorbeeld aan Jan de Jong die in de 2e bekerronde thuis tegen Ajax de penalty van Barry Hulshoff stopt.”

Voorverkoop gestart

De voorverkoop voor het boek is gestart. De prijs voor vroege online bestellers is 19,73 euro. De reguliere prijs is 24,95 euro. Vanaf mei 2023 is het boek beschikbaar. De vroege online bestellers kunnen, indien gewenst, met hun naam in het boek vermeld worden.

De opbrengsten van dit boek komen ten bate van het NAC Museum.