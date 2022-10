Weerbericht Breda: ‘Weekend met opnieuw temperaturen rond de 20 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 21 oktober en de komende dagen.

Bij het zuidwesten van Ierland ligt een lagedrukgebied. Het stuurt aan haar voorzijde zeer zachte lucht vanuit het zuiden over onze omgeving. Af en toe trekken er ook fronten of buienlijnen over. De lucht is verder behoorlijk vochtig.



Vrijdag 21 oktober 2022

Vanochtend trok een nieuwe buienlijn over Brabant naar het noorden. Er viel gemiddeld 3 tot 5 mm regen op korte tijd. Vanmiddag is het achter de buienlijn afwisselend zonnig en bewolkt. Op een enkele lokale bui na, blijft het droog. Er staat een matige zuidenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Het kwik loopt uit naar 18 of 19 graden. Het klimaatgemiddelde is 14 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 22 oktober 2022

Het is dat de bladeren aan de bomen kleuren en vallen, want anders zou het op een lentedag lijken. Opnieuw waait de wind matig uit het zuiden. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonneschijn. De buienkans is gering en de kaap van een warme 20 graden ligt lokaal binnen bereik!



Zondag 23 oktober 2022

Alsof de koek nooit opgaat, opteert oktober ook voor zondag op een warme 20 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar tegen en tijdens de avond is er wel kans op regen- en onweersbuien. Lokaal kunnen die fiks zijn.



Maandag 24 oktober 2022

Het wordt wat meer wisselvallig. Zonneschijn en zwaar bewolkte perioden met buien wisselen elkaar af. De wind is gemiddeld 3 tot 4 Beaufort sterk en gaat uit het zuidwesten waaien. Het is met 18 graden iets minder zacht.



Zo was het weer donderdag 20 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 19,5 graden

Minimumtemperatuur: 9,4 graden

Neerslag: 2,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 21 oktober 2022 om 13:00 uur