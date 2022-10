Bredase gemeenteraad stemt in met opvanglocatie voor 800 mensen in de Koepel

BREDA - De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van het college om de Koepel de komende drie jaar in te zetten als flexibele opvanglocatie voor 800 mensen. De Koepel zal onder andere opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.

De gemeente Breda gaat de komende drie jaar de Koepel inzetten als flexibele opvanglocatie. Momenteel verblijven er al zo’n 400 Oekraïense vluchtelingen in het ronde gebouw van de Koepel. Maar met de toevoeging van gebouw S en M (De voormalige vrouwenvleugel en de psychiatrische vleugel) wordt de opvanglocatie uitgebreid tot een plek met zo’n 800 slaapplaatsen. Er is een contract getekend voor de komende drie jaar. Donderdagavond ging de gemeenteraad van Breda akkoord met het plan.

Herontwikkeling

De Koepel is momenteel eigendom van Being en VDD Project Development. Burgemeester Depla benadrukt dat het uitbreiden van de opvanglocatie in de Koepel niet zorgt voor vertraging van de herontwikkeling van het complex.

“Samen met de stad Breda willen we het Koepelcomplex ontwikkelen tot een toegankelijke plek die aansluit bij het dynamische Breda van vandaag. De komende periode gaan we dan ook aan de slag met het ophalen van ideeën en het maken van plannen. Dat kost tijd, en we zijn blij dat de locatie in de tussentijd zo’n belangrijke maatschappelijke functie kan vervullen. Dit sluit naadloos aan bij onze visie voor het Koepelcomplex als verwelkomende plek voor iedereen”, aldus Being en VDD Project Development