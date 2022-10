Stralende start van de najaarskermis in Breda

BREDA - De najaarskermis had bijna niet mooier kunnen beginnen. In de stralende zon genoten de eerste bezoekers vanmiddag van de eerste dag van de Bredase najaarskermis op het Chasséveld. Wethouder Kermissen Carla Kranenborg- van Eerd was één van hen. “Dit is echt een geweldige start voor de kermis.”

De najaarskermis op het Chasséveld is van start gegaan. Vanaf vandaag kunnen Bredanaars tien dagen genieten van de tientallen attracties die de kermis rijk is. Wethouder Kranenborg- van Eerd is enthousiast over de kwaliteit van de kermis. “Breda wil inzetten op een echte familiekermis. Dat betekent dat je voor iedereen wat wils moet hebben.”

Wie om zich heen kijkt op de kermis, ziet dat dat goed is gelukt. Er zijn grote, indrukwekkende attracties die bestemd zijn voor de echt durfal. Maar ook voor alle andere leeftijden zijn er tal van attracties te vinden. Van een kleine achtbaan, tot het grote spookhuis. “Je wil graag die afwisseling zien. Dat is dit jaar heel goed gelukt. En tegelijkertijd verliezen we ook de traditie niet uit het oog. Op een kermis wil je ook kunnen touwtje trekken en eendjes vangen. Dat ontbreekt dan ook niet.”

Ontmoetingsplaats

Het Tiroler Dorp is de centrale ontmoetingsplaats van de kermis. Het is het tweede jaar dat de attractie op de kermis in Breda staat. Het was een idee dat Breda afkeek bij de kermis van Tilburg. “We kunnen echt van Tilburg leren”, legt Kranenborg-van Eerd uit. “Ik ben heel enthousiast over het Tiroler Dorp. Het is echt een plek om even lekker te zitten, en wat te eten en drinken. Tegelijkertijd is het ook een plek waar je entertainment vindt, zoals muzikale optredens. Dat is echt een toevoeging voor de kermis.”

Verder is er ingezet op een ‘open karakter’. Dat betekent dat de hekken die om de kermis heen staan niet dicht zijn gemaakt met doeken. En dat de wagens waarin de exploitanten wonen niet als een soort muur om de kermis heen staan. “Wanneer je vandaag aan komt lopen via de Claudius Prinsenlaan, dan trekt de kermis meteen je aandacht. Het ziet er open en gezellig uit. Je krijgt er echt zin van om naar de kermis te gaan. En dat is wat we willen bereiken.”

De kermis blijft tien dagen staan, en vindt dus plaats in de herfstvakantie. Dat is een belangrijke verandering ten opzichte van andere jaren, waarin de kermis buiten de herfstvakantie naar de stad kwam.