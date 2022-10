Bockbierdag: ‘Buiten wordt het koud en fris, niets aan de hand als er binnen bockbier is’.

BREDA - Het is inmiddels een traditie te noemen; Bockbierdag in het Bierreclame Museum aan de Haagweg. Een dag waarop verschillende bockbieren te proeven zijn onder begeleiding van livemuziek verzorgd door de Bredase Folkgroep Navenant.

Tijdens de Bockbierdag, dit jaar op zondag 30 oktober, kunnen bezoekers verschillende soorten bockbier proeven, zowel van de fles als van het vat. En vanaf 17.00 uur zal de Bredase Folkgroep Navenant zorgen voor livemuziek.

Bierreclame Museum

In het Bierreclame Museum, gelegen aan de Haagweg in Breda, vindt men de grootste verzameling van oude bierreclames in Europa. ‘Ieder dorp had vroeger een of meerder brouwerijen met ieder hun eigen merk. Reclames zijn er dan ook op flessen (etiketten doppen e.d.), op viltjes, maar vooral ook op emaillen borden en affiches. Deze laatste vormen het belangrijkste aspect van het museum’, zo valt op de museumsite te lezen. En niet zonder reden, het zijn vaak borden ontworpen door bekende kunstenaars en ze komen voor in verschillende kunststijlen, zoals Art Deco, Jugendstil en de Fifties Style.

Navenant

De muziek wordt tijdens Bockbierdag verzorgd door Folkgroep Navenant. ‘Navenant is een ode aan drank, liefde, vrouwen, andere mensen en kroonkurken. Druipende drankliederen worden afgewisseld door tranentrekkende ballades en zangen van de zoute zee’, aldus de groep op hun website. Ze spelen muziek uit verschillende genres, “ferme folk, muziek waar de oude Kelten trots op waren”, zo omschrijven zij het zelf. Het repertoire vindt zijn oorsprong in landen als Ierland, Frankrijk, België en Liechtenstein.

Het optreden op zondag 30 oktober begint om 17.00 uur in het Bierreclame Museum aan de Haagweg in Breda, de toegang is gratis.