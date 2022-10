Met groots Oktoberfestival luidt Breepark feestweek in

BREDA - Het grootste Oktoberfestival van de Benelux werd op zaterdag 22 oktober gehouden in het Breepark.

Evenementenlocatie Breepark bestaat dit jaar vijf jaar en dat moet groots gevierd worden. Op zaterdag 22 oktober was de aftrap van de feestweek met het grootste Oktoberfest van de Benelux. Natuurlijk mochten de biertafels niet ontbreken en was er bier, heel veel bier. Bezoekers konden uit hun dak gaan op de muziek van onder andere Snollebollekes, Jan Biggel en Het Feestteam. Er waren ongeveer 12.000 bezoekers.

De uit Zundert afkomstige organisator Nick Jorissen heeft het festival in Breda als pilot opgezet en hoopt in de toekomst op meerdere plaatsen in Nederland een soortgelijk festival te organiseren. Dit in samenwerking met het Breepark.



Oktoberfestival Breepark.

Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantieweek is er extra veel te doen voor jong en oud. Kijk op de website van het Breepark voor meer de precieze agenda en meer informatie: https://breepark.nl/agenda/.