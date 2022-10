NAC wint met 0-3 van FC Dordrecht

REDA - NAC heeft zaterdagavond op bezoek bij FC Dordrecht de drie punten mee naar Breda weten te nemen. De laatste jaren was het niet bepaald een ‘makkie’ in Dordrecht. De eerste helft had NAC het wederom niet makkelijk, toch zette Ezechiel Banzuzi NAC op slag van rust op voorsprong. Na rust ging het NAC een stuk beter af en liep het dankzij twee doelpunten van Jort van der Sande uit naar een 0-3 overwinning.

Robert Molenaar moest vandaag noodgedwongen een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Kaj de Rooij en Fabio Di Michele Sanchez zijn niet ongeschonden uit het bekerduel met USV Hercules gekomen. Molenaar besloot om zijn systeem om te gooien en vandaag met drie verdedigers aan te treden in Dordrecht. Het betekende het basisdebuut van Stef de Wijs en opnieuw een basisplaats voor de jonge Rowan Besselink.

De eerste kans van het duel werd gecreëerd door Jort van der Sande. Hij onderschepte een bal in het zestienmetergebied van de Dordtenaren en dribbelde richting doelman Bossin. Hij trok de bal terug richting Ezechiel Banzuzi, maar zijn inzet kon net gekeerd worden door een verdediger.

De wedstrijd kabbelde voort en beide ploegen wisten niet verder te komen dan enkele kleine kansen. Tot de blessuretijd van de eerste helft aanving. Na een glijpartij van één van de centrale verdedigers van FC Dordrecht, kon Ody Velanas de bal over de doelman lobben. De bal ging op het doel af, maar een verdediger wist hem net van de doellijn te koppen. Ezechiel Banzuzi stond op de juiste plek en schoot de rebound gedecideerd in de hoek: 0-1! Vlak na de goal floot scheidstrechter Stan Teuben voor de rust.

Kort na de onderbreking kreeg de thuisploeg de kans om op gelijke hoogte te komen. Reemst dook ineens op voor het doel van Kortsmit. De doelman kwam snel zijn doel uit en kwam als winnaar uit de strijd. Kortsmit hield NAC hier op de been.

Kort nadat Ody Velanas een vrije schop op de bovenkant van de lat pegelde verdubbelde NAC de voorsprong. Een afgemeten voorzet van Stef de Wijs bereikte het hoofd van Jort van der Sande. De spits kopte de bal goed achter de doelman en daarmee bezorgde hij NAC een comfortabele voorsprong: 0-2.

Een kwartier voor tijd wist Jort van der Sande ook nog zijn tweede van de avond te maken. Hij werd goed bediend door Vieiri Kotzebue en stifte de bal achter Bossin voor de 0-3.



Kortsmit hield met een aantal goede reddingen uiteindelijk zijn doel schoon en dus boekte NAC een prima zegen in Dordrecht.