Golfpark De Haenen is de nieuwe locatie van LEDS GO Breda

TETERINGEN - Op zaterdag 5 november 2022 beleven hardlopers weer een magisch verlichte tocht tijdens de vijfde editie van het sportieve evenement LEDS GO! Breda. Dit jaar op een volledig nieuwe locatie: Golfpark De Haenen in Teteringen.

Geen vliegende golfballen, maar tientallen vrolijke lichtjes ‘bewegen’ over het terrein van Golfpark De Haenen op zaterdagavond 5 november. Bij LEDS GO! Breda zijn zowel de hardlopers als de route helemaal uitgedost met lampjes. Met diverse bijzondere aangelichte kunstwerken langs het parcours trakteert LEDS GO! de deelnemers op een prachtig lichtspel. Door mee te doen, steunen de lopers het goede doel: Zomerkampen Breda.

De run start om 18.15 uur met een warming-up. Daarna lopen de deelnemers 5 of 10 kilometer over het Golfpark.

Lopen voor Zomerkampen Breda

Alle opbrengsten van LEDS GO! Breda gaan naar het goede doel. Deze editie lopen de deelnemers voor Stichting Zomerkampen Breda. Zij organiseert betaalbare kampen voor alle kinderen uit de gemeente Breda en omgeving. Juist ook voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen of die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld bij een lichte verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Zo beleeft ieder kind een onvergetelijke vakantie vol avontuur en plezier.

LEDS GO! blijkt geliefd onder lopers en was bij het laatste evenement in 2019 volledig uitverkocht. Met voorgaande edities van LEDS GO! is al meer dan 13.000 euro bij elkaar gelopen voor kinderen die dat nodig hebben.

LEDS GO! Breda is ontstaan door enthousiaste leden van Lions Quatro Breda. Zij zetten zich in om kinderen die extra hulp nodig hebben, blij te maken. De run wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Met hun steun kan deze fantastische run plaatsvinden. Zin in een magisch verlicht rondje (hard)lopen? Inschrijven kan via www.ledsgobreda.nl.