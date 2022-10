Trick or Treat: In steeds meer wijken en dorpen gaan kinderen langs de deur

BREDA - Halloween groeit al jaren aan populariteit. In verschillende wijken en dorpen wordt dan ook groots uitgepakt. De meest populaire manier om Halloween te vieren met kinderen is uiteraard het Amerikaanse Trick or Treat. Bredase kinderen gaan dan ook op verschillende plekken verkleed door de straten om langs de deuren snoep op te halen.

Veel volwassenen zullen nooit aan Trick or Treat hebben gedaan. Maar de afgelopen jaren is de Amerikaanse traditie waarbij kinderen verkleed langs de deuren gaan om snoep op te halen fors in populariteit gegroeid. En dat is te zien in Breda. In steeds meer wijken en dorpen wordt groots uitgepakt voor het griezelfeest.

Ulvenhout

Eén van de dorpen die uitpakt met Halloween is Ulvenhout. Op 29 oktober gaan kinderen daar langs de deuren voor Trick or Treat. Dat gebeurt tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Iets oudere kinderen gaan naar Taveerne Jeugdland voor een potje écht griezelen tijdens een spooktocht. “Nieuwsgierig, maar wil je niet aan de spooktocht deelnemen? Geen probleem er is genoeg te beleven bij Taveerne Jeugdland”, laat de organisatie weten.



Bavel

Op 28 en 29 oktober zal Bavel weer in teken staan van Halloween! Op 28 oktober zal er een ‘Spookvlucht onder de molen’ worden georganiseerd voor kinderen tot en met 10 jaar. Op 29 oktober is het Trick or treat-avond van 19:00 tot 22:00 uur. Een kaart met alle deelnemende adressen vind je hier.

Zandberg

Zandberg viert Halloween na het weekend. Op maandag 31 oktober gaan daar de verklede kinderen langs de deuren. Mensen die het leuk vinden als kinderen langs hun deur komen, hoeven zich niet aan te melden. Het enige wat je moet doen om duidelijk te maken dat kinderen welkom zijn, is je huis versieren. Lopers worden er opgeroepen om niet aan te bellen bij de huizen die niet versierd zijn.

Tuinzigt

Op zaterdag 29 oktober organiseren de bewoners van Tuinzigt een Trick or treat tocht én een horrortocht. De kleine kinderen kunnen in de wijk langs de deuren tijdens Trick or Treat, terwijl de oudere kinderen een horrortocht kunnen lopen. Na afloop is er een Halloween disco in de Nieuwe Meidoorn.