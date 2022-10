Werkstraf voor instructeur na tokkelbaanongeluk Ploegendienst

BREDA - Tijdens Festival Ploegendienst bij de Galderse Meren in Breda liep een vrouw op 25 mei 2019 zwaar lichamelijk letsel op nadat zij bij haar afsprong van een tokkeltoren zo’n 8 meter naar beneden viel. Zowel de eigenaar van het bedrijf dat de tokkelbaan op het festival exploiteerde, als de hoofdinstructeur hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.





Na het ongeval startte de NVWA een strafrechtelijk onderzoek en het NFI een technisch en materiaalkundig onderzoek. Uit de onderzoeken bleek dat het remtouw van de tokkeltoren door dezelfde karabijnhaak liep als het koord, terwijl deze vanuit veiligheidsoogpunt beiden door een afzonderlijke karabijnhaak horen te lopen. Doordat dit niet het geval was ontstond er wrijving en beschadigde het remtouw en het koord, met een breuk van het koord tot gevolg. Het slachtoffer was hierdoor niet meer verbonden met de enige aanwezige karabijnhaak, waardoor zij een vrije val maakte.

Niet het vereiste veiligheidsniveau

Het OM is van mening dat bij de tokkelbaan niet het vereiste veiligheidsniveau werd bereikt. De man die als hoofdinstructeur bovenop de tokkeltoren werkzaam was had de tokkelset op onveilige wijze opgebouwd. Ook bleek hij onvoldoende opgeleid en te onervaren om zelfstandig als hoofdinstructeur op het tokkelplateau te mogen werken.

De eigenaar, Outdoor Westvoorne, wordt door het OM verweten dat hij niet heeft gecontroleerd of de tokkelset veilig in elkaar was gezet. Ook wordt hem verweten dat hij iemand te werk heeft gesteld die daartoe onvoldoende bekwaam was. Aan beiden heeft het OM een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een werkstraf.

Voorafgaand aan het opleggen van deze strafbeschikking heeft het OM contact gehad met het slachtoffer.