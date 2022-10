‘Grote kans dat de zonsverduistering morgen goed te zien is’

BREDA - Er is morgen tussen 11.08 en 13.03 uur een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Dat meldt Weeronline. Onbewolkt weer wordt zeker niet verwacht, maar er komen opklaringen voor en dan zijn de omstandigheden geschikt om te gaan kijken. De zon wordt op het hoogtepunt voor 22 procent afgeschermd.

Na een onstuimige maandag stabiliseert het weer dinsdag en neemt de kans op buien af. Het noorden en westen zijn het meest gevoelig om nog wat regen te ontvangen, elders blijft het de hele dag zo goed als droog.



Opklaringen

“Een strakblauwe lucht is helaas niet aan de orde en we moeten wel rekening houden met lage wolkenvelden en hogere, dunne wolkensluiers die over het land schuiven”, aldus een meteoroloog van Weeronline. “Toch zijn er zeker lichtpuntjes te benoemen in de vorm van opklaringen. Hierdoor is de kans behoorlijk groot om rond het middaguur toch enige tijd goed zicht te krijgen op de zon.”

Verduistering

De maan schuift tussen de zon en de aarde door en hierdoor lijkt het net alsof een hap uit de zon wordt genomen. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om precies te zijn om 11.08 uur en eindigt om 13.03 uur. Het allerbeste moment om te gaan kijken is tijdens het hoogtepunt van de verduistering, namelijk om 12.05 uur.



Op dat moment wordt in Nederland zo’n 22 procent van de zon afgeschermd door de maan. In delen van Rusland zorgt de maan ervoor dat de zon zelfs voor 82 procent schuil gaat. Op geen enkele plaats op aarde is deze keer een volledige zonsverduistering te zien.