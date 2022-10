Weerbericht Breda: ‘Oktoberzomer op komst met zo’n 22 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 24 oktober en de komende dagen.

Ten westen van Schotland ligt het sturende lagedrukgebied. Het zendt vandaag nog enkele buienlijnen over Brabant. De komende dagen bouwt zich een kanjer van een hogedrukgebied boven midden en oostelijk Europa op. De luchtdruk blijft laag boven grote delen van de Atlantische Oceaan. Tussen beide druksystemen komt in de loop van de dag een zeer zachte luchtstroming op gang. Tegen het einde van de herfstvakantie week zou het weleens bijltjesdag kunnen worden. De herfstvakantie wordt dan mogelijk omgedoopt tot een nazomervakantie.



Maandag 24 oktober

Het is winderig vandaag met een gemiddeld matige tot vrij krachtige zuidwestenwind van 4 tot 5 Beaufort. Lokaal komen windstoten van 60 tot 70 km/uur voor. Vooral in de buurt van buien. Vanmiddag is er meer ruimte voor enkele lokale buien. De temperaturen liggen fors boven het klimaatgemiddelde van 13 graden. Ze komen uit op 17, lokaal 18 graden. De nachttemperaturen hebben aankomende week de waarden van de dagtemperaturen!



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 25 oktober 2022

De opbouw van fraai oktoberweer begint al gestalte te krijgen. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en wolken. Het is droog weer en de wind waait matig, gemiddeld me 3 Beaufort, uit het zuidwesten. Maxima tot 17, lokaal 18 graden.



Woensdag 26 oktober 2022

De dag start bewolkt en grijs met een spatje regen in de wind. Gaandeweg de dag komt er meer ruimte voor de zon. De zuidenwind is matig met 3 Beaufort. De temperaturen klimmen al naar 20 graden.



Donderdag 27 oktober 2022

Het wordt zonnig met onschuldige wolken. De zuidoostenwind is matig met 3 tot 4 Beaufort. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook na donderdag zeer zacht weer met mogelijk nog iets hogere temperaturen.



Zo was het weer zondag 23 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 19,1 graden

Minimumtemperatuur: 12,0 graden

Neerslag: 0,0 mm (niet meetbaar)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 24 oktober 2022 om 12:00 uur