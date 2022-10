Inchecken met pinpas is populair: Eén op de vier Brabanders gebruikt OVpay

NOORD-BRABANT - De nieuwe manier van betalen OVpay is succesvol ingevoerd in het openbaar vervoer in Brabant. OVpay staat voor in- en uitchecken met je contactloze betaalpas, creditcard, telefoon of smartwatch in de bus. Dit kan sinds eind september in Brabant. In de eerste weken na introductie checkten reizigers die een los kaartje kochten in 1 op de 4 gevallen al in met hun telefoon, betaalpas, creditcard of smartwatch. In sommige regio’s was dat zelfs 1 op de 3.

De nieuwe manier van betalen moet zich over langere tijd nog wel bewijzen, maar daar hebben de vervoersbedrijven in Brabant en de provincie alle vertrouwen in. “In- en uitchecken met je betaalpas of telefoon in plaats van met de vertrouwde OV-chipkaart is de toekomst. Het maakt het voor reizigers nog makkelijker om de bus te nemen”, zegt gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen. “Het is mooi dat het ov met z’n tijd meegaat door deze nieuwe manier van betalen.”

Met OVpay betalen is mogelijk in alle drie de Bravo-vervoersgebieden, dus zowel in de bussen van Arriva als die van Hermes. “Je zag direct na het invoeren van OVpay dat reizigers het gemak herkenden. Het is ook net zo makkelijk als een OV-chipkaart: je checkt in en uit door je telefoon of betaalpas voor de lezer met het OVpay-logo te houden en klaar. Zo simpel is het”, legt regiodirecteur Jan Pieter Been van Arriva uit.

Zijn collega Martijn Mentink van Hermes vult aan dat in Zuidoost-Brabant waar de bussen van Hermes rijden, direct na invoering al 1 op de 4 reizigers die een kaartje kochten op de nieuwe manier betaalden. “Dat durf ik wel een succes te noemen. En je ziet het aantal reizigers dat zo betaalt verder stijgen.”

Het tarief bij OVpay is hetzelfde als met de OV-chipkaart. Je betaalt dus per kilometer. Dit is in de meeste gevallen goedkoper dan een los kaartje.