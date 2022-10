Vogelgriep in Breda: ‘Waarschuw inwoners voor de gevaren’

BREDA - De NVWA heeft Breda aangewezen als één van de gebieden waar de vogelgriep heerst. Recent werd er in de Haagse Beemden nog een dode gans gevonden waarvan is aangetoond dat deze vogelgriep had. Als het aan raadslid Esther Hereijgers van Breda Beslist ligt, gaat Breda inwoners actief informeren over de gevaren van de ziekte.

Sinds enige tijd heerst er weer vogelgriep in het land. Onder andere in Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeuws-Vlaanderen en de lijst wordt dagelijks groter. Er geldt momenteel landelijke ophokplicht. Vogelopvang/revalidatiecentrum Zundert heeft haar Vogeltuin tijdelijk gesloten vanwege het virus en de Dierenambulance kan er op dit ogenblik geen dieren naar toe brengen.

Breda is een door NVWA aangetoond gebied met Vogelgriep. Recent is in de Haagse Beemden een dode gans aangetroffen en zijn 4 zwanen uit één familie geruimd. De gans had bewezen vogelgriep en in ieder geval één van de zwanen was verdacht van vogelgriep. “De in het wild levende (water-)vogels kunnen wij helaas niet beschermen. Ook de rijke samenstelling van wild rond de Haagse Beemden kunnen wij natuurlijk niet waarschuwen niet van besmette kadavers te eten. Onze inwoners kunnen wél gewaarschuwd worden voor het gevaar van de in onze stad heersende vogelgriep”, stelt Hereijgers in raadsvragen aan het college.

Hereijgers wil graag van het college weten of zij op de hoogte zijn van het feit dat Breda is aangewezen als gemeente waar de vogelgriep heerst. Als het aan het raadslid ligt, gaat Breda inwoners actief informeren over de gevaren. “Het Vogelgriepvirus is een virus welke nu nog zeer zeldzaam op mensen over gaat. Maar de kans dat kinderen met besmette dieren of kadavers in aanraking komt, wil niemand. En wanneer honden of andere huisdieren met besmette dieren in aanraking komen of ze zelfs opeten, kunnen zij wel degelijk besmet raken en ziek worden en verder overdragen.” Het raadslid wil graag de gemeente de website en social media inzet om inwoners te infomeren, en dat de gemeente informatieborden plaatst bij losloopterreinen en wandelgebieden.