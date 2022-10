Griezelen in Breda: Dit is er te doen tijdens Halloween

BREDA - Halloween is de afgelopen jaren fors gegroeid in populariteit. Komende weekend zijn er in Breda dan ook tal van griezelige activiteiten. Wij zetten er een aantal voor je op een rij.

Een spookhuis in een snoepwinkel

Omdat Halloween en snoep onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt een Jamin winkel helemaal omgebouwd tot GLOW IN THE DARK spookhuis. Onder de noemer; Let’s glow crazy!

“Het idee kwam voort uit de hoge energieprijzen. Verlichting is vandaag de dag niet meer te betalen. Dus laten we die maar uit” grapt Rob Hendriks, marketingmanager van Jamin.

“We gaan iets doen wat nog nooit gedaan is; we doen voor 1 keer alle onze verlichting uit in een van onze snoepwinkels. Ramen worden afgeplakt, dus het wordt echt pikkedonker”, vertelt Rob Hendriks, marketingmanager van Jamin. “De hele winkel wordt nu in Halloween stijl versierd met Blacklight, Neon en Glow in the Dark elementen. We voegen zelfs professionele scare actors toe die de klanten de stuipen op het lijf zullen jagen. Én er zijn wat nog wat verrassingen die we graag nog even willen bewaren voor de avond zelf… Kortom, een exclusieve beleving die je als Halloween fan niet wilt missen”. Het event vindt plaats op Donderdagavond 27 oktober van 18.00 uur-21.00uur. T

Griezelen bij Kabonk

Overdag komen de kleine speelbazen griezelen in het speelpark. Kabonk is omgetoverd tot een complete Halloweenbeleving. Maar bij Kabonk is ook aan de meerderjarigen gedacht, voor hen is er de Haunted Playground op vrijdag 28 oktober van 19:00 uur tot 23:00 uur. Nadat iedereen is vertrokken verandert Kabonk deze avond in een angstaanjagende plek, waar in elke donkere hoek een huiveringwekkende verrassing op de loer ligt. Deze speciale 18+ avond bevat griezelige elementen, echte acteurs en schrikmomenten, zo waarschuwt de organisatie

Spooktocht op het water

Gil mee tijdens de spannende Halloween boottocht van BAAI en Bootje Varen. Onderweg hoor je griezelige verhalen, komen poppen tot leven en word je de stuipen op het lijf gejaagd. Kijk vooral goed om je heen en wees op je hoede. Mocht je de tocht overleven, griezel dan verder bij de Halloween afterparty bij BAAI. Dans op spooky deuntjes van onze DJ Ser-V. Geniet van cocktails met een griezelig tintje in combinatie met een extra bloederig frietje.

Een ‘kinderfeestje’ bij Holy Moly

Holy Moly organiseert speciaal voor Halloween een ‘kinderfeestje’. “Het is eindelijk zover, donderdag 27 oktober vier ik mijn verjaardag bij Holy Moly in Breda! Kom je ook op mijn grote kinderfeestje in je engste kleren. Het begint om 23.00 uur en duurt tot 04.00 uur in de ochtend. Dus we feesten in het spokenuur. Niet tegen je ouders zeggen, we gaan er namelijk helemaal van af”, laat Holy Moly op de website weten.

Trick or Treat

Natuurlijk is er ook voor kinderen veel te doen tijdens Halloween. Zo wordt in veel verschillende wijk en dorpen aan ‘trick or treat’ gedaan. Onder andere in Zandberg, Bavel en Ulvenhout gaan de kinderen verkleed langs de deuren. Ook zijn er andere griezelige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Halloween kinderdisco in buurthuis Gageldonk.

Organiseer jij een leuke Halloween-activiteit, en wil je ook in deze lijst staan? Mail dan naar info@bredavandaag.nl