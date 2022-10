WhatsApp getroffen door storing, berichten komen niet aan

BREDA - WhatsApp is dinsdagochtend getroffen door een grote storing. De app blijft laden en berichten komen niet aan.

Wie dinsdagochtend iemand een berichtje wil sturen via WhatsApp, zal zien dat zijn berichten niet aankomen. Door een grote storing bij whatsapp is het niet mogelijk om appjes te sturen of ontvangen.

Bij Allestoringen.nl is te zien dat er in korte tijd ruim 120.000 meldingen zijn binnengekomen over de storing. De storing begon rond 09.30 uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing zal duren.