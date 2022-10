Leger des Heils biedt deze winter warme kamers aan in Breda

BREDA - Het Leger des Heils verruimt deze winter de openingstijden van ruim honderd buurthuiskamers. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Ook vraagt het Leger andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil de organisatie deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden.



Het Leger des Heils vraagt aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit voorzorg kiezen voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp’ers, gezinnen, studenten. Het gaat om verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers is iedereen welkom.



“Van de aangekondigde steunpakketten gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets merken. Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten. Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening straks niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 november gaan de ruim honderd buurthuiskamers minimaal vijf dagen open. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te zitten,” aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils.



Mensen die willen weten of er een warme kamer bij hen in de buurt is, kunnen terecht op warmekamers.nl. Ook organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een warme kamer willen aanbieden, kunnen op de website terecht.