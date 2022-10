Bestuurder overleden na botsing met vrachtwagen op A16

MOERDIJK/BREDA - Er heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de A16 in de richting van Rotterdam. Ter hoogte van Moerdijk is een bestelbus in brand gevlogen nadat deze op een vrachtwagen knalde. De bestuurder is overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Een bestelbus knalde toen vermoedelijk achterop een vrachtwagen. Door de botsing vloog de betrokken bestelbus in brand. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurder is overleden, laat de politie weten.

Omleiding

De weg is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Verkeer vanuit Breda naar Rotterdam moet omrijden via Oosterhout en Gorinchem via de A58, A27 en A15. De vertraging is ongeveer een uur.