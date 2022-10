Nog weken wachten op de Sint, maar de Pepernotenwinkel in Breda is al open

BREDA - Pepernotenliefhebbers kunnen zich weer uitleven in Breda. Hoewel Sinterklaas nog lang niet in Nederland is aangekomen, is de pepernoten-speciaalzaak in Breda alweer geopend.

Liefhebbers van de Sinterklaastijd moeten nog even geduld hebben, want pas over 2,5 week komt de Sint weer aan in Nederland. Maar liefhebbers van pepernoten hoeven niet meer te wachten. Het geliefde snoepgoed was al langer in de supermarkten te vinden, en nu heeft ook een grote pepernotenwinkel de deuren geopend in de Barones.

In de pepernotenfabriek vind je naast normale kruidnoten onder andere pepernoten met de smaken stroopwafel, appeltaart, karamel zeezout, kokos witte chocolade en truffel. Ook zijn er gluten- en lactosevrije pepernoten te koop, en kun je via de grote buizen vol pepernoten zelf een zakje vullen met de smaken naar jouw wensen.