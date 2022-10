NAC en Jumbo organiseren NAC-plaatjesruilbeurs

BREDA - NAC en Jumbo organiseren binnenkort een NAC-plaatjesruilbeurs. Deze vindt plaats in het stadion.

Heb jij nog NAC plaatjes liggen die je graag wilt ruilen? Dan kun jij binnenkort je hart ophalen in het stadion van NAC. Daar wordt namelijk een heuse plaatjesruilbeurs georganiseerd. NAC en Jumbo sloegen de handen ineen voor die evenement.

Op woensdag 2 november is iedereen welkom in de gracht van het stadion voor de beurs. Hier zullen ook bonusplaatjes verkrijgbaar zijn. "Is jouw boek nog niet compleet? Kom dan volgende week naar NAC!", aldus de organisatie.

De beurs begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.