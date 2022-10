Afgelopen jaar vonden er ruim 11 procent meer verkeersongevallen plaats in Breda

BREDA - Het aantal verkeersongevallen in Breda is in 2021 met 11 procent toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer. In totaal vonden er 1430 verkeersongevallen plaats, waarvan 5 met een dodelijke afloop.

Vorig jaar werden in Noord-Brabant bijna 17.000 verkeersongevallen gemeld, een toename van 19 procent ten opzichte van 2020. Nergens in Nederland was deze stijging zo sterk.

In Geertruidenberg vond de sterkste stijging plaats van Noord-Brabant. Hier waren in 2021 zelfs bijna 60 procent meer ongelukken dan het jaar ervoor. Zelfs op landelijk niveau staat de gemeente hiermee op een eerste plek.

Breda

In Breda vonden er afgelopen jaar 1430 verkeersongevallen plaats. Dat is 11 procent meer dan het jaar daarvoor; toen waren er 1288 verkeersongevallen. Van die 1430 ongevallen in 2021 hadden er 5 een dodelijke afloop. In 142 gevallen liep tenminste één van de betrokkenen letsel op.