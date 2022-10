Van workshop tot energiefestival: dit is de Klimaatweek in Breda

BREDA - Energie besparen betekent geld besparen. Veel inwoners zijn al goed bezig en besparen energie. De Klimaatweek in Breda biedt nóg meer inspiratie en informatie voor het energiezuiniger maken van je huis.

In de week van 31 oktober tot en met 5 november zijn er allerlei leuke en leerzame activiteiten. Van een workshop energiebesparende maatregelen tot een energiefestival op vrijdag 4 en zaterdag 5 november op het Kasteelplein. De Greenhopper staat al vanaf 25 oktober op het Kasteelplein om tips en informatie te geven over het energiezuiniger wonen.

Wethouder Peter Bakker (energietransitie): “Wij willen onze inwoners helpen om energiezuiniger te wonen. Dat is goed voor onze wijken en dorpen én onze portemonnee. In de Klimaatweek van Breda kun je meedoen aan allerlei leerzame en leuke activiteiten. Samen met de provincie Noord-Brabant en BRES Breda staat er een mooi programma. Er is voor ieder wat wils. Alle beetjes helpen!”

Programma Klimaatweek

Op maandag 31 oktober start de Klimaatweek met een energiemarkt, georganiseerd door BRES Breda bij Breepark. Wethouder Peter Bakker trapt deze avond de Klimaatweek af. Op de andere dagen van de week zijn er verschillende activiteiten zoals een isolatiegesprek, een lezing over het verduurzamen van monumenten, een workshop over energiebesparende maatregelen, een spreekuur over energietoeslag en als afsluiting van de Klimaatweek is er het tweedaagse Energiefestival.

Energiefestival Kasteelplein

Het Energiefestival vind je op vrijdag 4 en zaterdag 5 november op het Kasteelplein. Tijdens dit festival is er van alles te doen en te zien. Peter Bakker zet de duurzaamste docenten in de schijnwerpers op vrijdag 4 november. De Brabant Doet WAT-stand van Provincie Noord-Brabant zet je aan het denken over jouw duurzame keuzes. Er is een shakefiets waarop kinderen pannenkoekenbeslag kunnen mixen en ze daarna uiteraard mogen bakken en opeten. Bij de ‘groene uitdagingen automaat’ kunnen bezoekers een groene challenge kiezen.

Escapebus

Een leuk onderdeel van het Energiefestival: Stap in de escapebus en ontsnap aan de hitte. Ga samen puzzelen en test je duurzame kennis. Deelname is gratis! Per keer kunnen 8 personen deelnemen, ontsnappen duurt ongeveer 30 minuten.