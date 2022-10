Meldpunt ziet agressie in Breda toenemen

BREDA - Dreigende omstandigheden, verbale agressie, spugen en angstige situaties met achtervolgingen. We kunnen en mogen weer alles na corona, dat blijkt helaas ook uit de meldingen. De afgelopen maanden ontvangt het meldpunt www.intimideermijniet.nl steeds meer meldingen die een aggressiever of extremer karakter hebben.

“Ik werk bij een lunchroom in Breda en ben al meerdere malen lastig gevallen door een meneer. Hij komt binnen, en intimideert en bedreigt me. Zoals: “I want free coffee” “I am a dangerous man” of hij pakt een cupcake over de toonbank en eet deze expres sensueel op, zonder te betalen. Ik voel me er onveilig door en ook al geef ik dit meerdere keren aan, gaat hij nog niet weg.” Het is één van de vele meldingen die recentelijk binnen is gekomen bij het meldpunt Intimideermijniet. Dat meldpunt ziet het aantal meldingen van agressie toenemen.

“Je wordt hier echt stil van. Jonge LHBTIQ+ jongeren die doodenge situaties meemaken en bang zijn om in elkaar geslagen te worden of iemand die tot aan de voordeur wordt achtervolgd. We zien een toename in situaties waar je als ouder, broer, zus of vriend(in) vaak bang voor bent. Het is daarom ook goed dat vrouwen, meisjes, LHBTIQ+ers en andere groepen goed op zichzelf en elkaar letten. Een situatie kan zo omslaan,” aldus Bente Spooren van het meldpunt Intimideermijniet.nl. Wat de oorzaak van deze agressie is kan de organisatie niet verklaren. Dat steeds meer meldingen een agressiever of extremer karakter hebben lijkt in lijn te liggen met andere signalen. Burgemeester Depla verwees hiernaar bij de presentatie van de huisregels van de horeca in Breda waarbij hij opmerkte: “Sinds maart horen we steeds vaker verontrustende signalen van partijen die toezicht houden in het uitgaansgebied. Het gaat over kortere lontjes, meer agressie en toenemend drugsgebruik bij jongeren.”

Het veranderen van een maatschappelijke mindset dat straatintimidatie echt niet oké is, verandert niet in een nacht. Daar zijn we op verschillende manier hard voor aan het werk. Het tegengaan van straatintimidatie staat ook in het coalitieakkoord van het college. Wat de concrete plannen zijn is nog niet duidelijk. ‘Wij roepen ook echt mensen met klem op om op elkaar te letten, en indien het kan en veilig is, anderen aan te spreken in zo’n situatie. Gelukkig krijgen we ook meldingen binnen van dreigende situaties, maar doordat omstanders inspringen het gevaar wordt geneutraliseerd. Een simpele: ‘Hey, is alles oké?’ en ‘Stop daarmee!’ kunnen wonderen verrichten,” aldus Bente Spooren.

Voorbeeld van een melding

“Ik ging vanuit het Chassé Theater naar huis en op het tijdelijke fietspad bij de Markendaalseweg fietste er drie jongens op mij af. Ze zagen mijn roze haren, zeiden dit en schreeuwden meerdere malen ‘kanker homo’. Eentje draaide zich om en kwam achter mij aan, waarna hij mijn achterband ramde met zijn elektrische fiets. Gelukkig wist ik in evenwicht te blijven, maar het ging bijna mis. Ik kon me nog net opvangen via het hek aan de zijkant. Het schelden gebeurt in het algemeen steeds vaker. Breda wordt in mijn ogen steeds minder veilig en tolerant.”



Er is toestemming gegeven voor het gebruik van deze melding in de pers.